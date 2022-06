Deelstepverdeler Bolt voert verplichte alcoholtest in

Wie in Brussel een elektrische deelstep van Bolt wil gebruiken, moet voortaan een alcoholtest afleggen. De test zit verwerkt in de applicatie van Bolt en is verplicht voor iedereen die van de steps gebruik wil maken tussen 19 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends. Bolt maakte de innovatie bekend in haar nieuwe magazijn in Schaarbeek.

Bolt draagt veiligheid hoog in het vaandel en lanceert daarom een verplichte alcoholtest voor de nachtelijke gebruikers van de deelsteps. Uit een recent onderzoek van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel is namelijk gebleken dat één derde van de ongevallen die ’s nachts plaatsvonden met elektrische steps het gevolg waren van overmatig alcoholgebruik. De verplichte alcoholtest van Bolt werd voor het eerst geïntroduceerd in Spanje, maar nu moeten ook de Belgische gebruikers hier rekening mee houden.

Snelle test

«De veiligheid van onze gebruikers, maar ook van andere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers is onze topprioriteit. De lancering van ons preventiesysteem tegen rijden onder invloed is een volgende stap om meer veiligheidsfuncties in onze applicatie te implementeren», verduidelijkt Oualid Benhammadi, Country Manager micromobiliteit België bij Bolt.

Wie een step ontgrendelt door de QR-code erop te ontgrendelen, wordt vanaf nu tussen 19 en 6 uur eerst onderworpen aan een test. Het gaat om een snelle en eenvoudige cognitieve test die de reactietijd meet tijdens drie veranderende beelden. Als de reactietijd een bepaalde drempel overschrijdt of als de gebruiker de test niet doet, ontgrendelt de app het voertuig niet.