Deelnemers gezocht voor tekenjacht

In vier op de tien tuinen zitten teken, berekende de Universiteit Antwerpen met behulp van burgers die in totaal 671 teken verzamelden. Toch er is nog meer informatie nodig. ‘Teek a Break’, het burgerwetenschappelijk onderzoek naar teken, is daarom op zoek naar extra deelnemers. Zij kunnen met een zelfgemaakte tekenvlag in de tuin teken vangen, invriezen en opsturen.

Op die manier wil de universiteit het risico op besmettingen beter in kaart brengen. In het kader van het Europese project NorthTick wordt naar oplossingen gezocht voor het stijgend aantal infecties door tekenbeten, zoals de ziekte van Lyme. Bijna de helft van de gerapporteerde tekenbeten gebeuren in de tuin. Al blijft de kans op besmetting klein, de gevolgen voor de gezondheid kunnen groot zijn.

Drie soorten teken

«Teken zoeken een gastheer», legt doctoraatsstudente Käthe Robert uit. «Als ze de nabijheid van een gastheer voelen, maken ze zich klaar om hun pootjes vast te haken. Met een tekenvlag, gemaakt van stof, kan je ze zo vangen.»

In Vlaanderen onderscheiden we de vogelteek, de egelteek en de schapenteek. En ze zitten niet enkel in het gras, maar op alle vegetatie. De wetenschappers merken wel dat de meeste teken worden gevonden landelijke tuinen en dus niet in de stad.

Om de besmettingspercentages en locaties beter te onderzoeken, hebben de wetenschappers meer deelnemers nodig. Wie zijn steentje wil bijdragen, kan tot na de zomer op zoek in de tuin. Alle info op de website van de Universiteit Antwerpen.