De VS lanceren zaterdag nooit geziene missie naar asteroïden

Vanop Cape Canaveral in Florida moet zaterdag 16 oktober een Atlas-draagraket vertrekken die een sonde naar de Trojaanse asteroïden moet slingeren. De Atlas moet om 11.34 uur Belgische tijd opstijgen, maar heeft een lanceervenster dat 75 minuten open is. Er is negentig procent kans op goed weer.

De nuttige lading van de krachtige draagraket is de Lucy. Bij de 981 miljoen dollar kostende missie is het de bedoeling een nog niet onderzochte groep van asteroïden, de Trojaanse planetoïden, te exploreren. Wetenschappers denken dat deze steenklompen, gelokaliseerd in de baan van Jupiter, primaire overblijfselen zijn uit de vroege geschiedenis van ons zonnestelsel dat 4,5 miljard jaar oud is.

Twaalf jaar

De missie duurt twaalf jaar en onderzoekt naast zeven Trojaanse asteroïden ook een andere planetoïde. De sonde zal drie keer gebruik maken van de zwaartekracht van onze planeet om aan snelheid te winnen. Nooit eerder was er een missie naar zoveel verschillende bestemmingen in onafhankelijke banen rondom onze Zon, maakt de NASA zich sterk. De «vader» van de Atlas is de Belg Karel Bossart.