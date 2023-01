De Sutter wil meer pakjes per fiets bezorgd zien

Minister van Overheidsbedrijven en Post Petra De Sutter (Groen) wil dat meer pakjes per fiets bezorgd worden. «Van alle pakjes die in steden worden geleverd, kan zeker een vierde door fietskoeriers gebeuren», zegt de minister maandag bij een bezoek aan het Gentse Cargo Velo. Samen met mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) trekt ze 130.000 euro uit om de sector te professionaliseren.

Het geld gaat onder meer naar de beroepsvereniging (Belgian Cycle Logistics Federation), want koeriers verenigen zich vandaag nog onvoldoende, hoewel de sector sterk groeit. «Het is noodzakelijk dat fietskoeriers uit de pakjessector een sterk gemeenschappelijk platform hebben dat hun belangen kan verdedigen», zegt De Sutter. Bedoeling is ook dat er initiatieven komen om verkeersveiligheid en wetgeving te ondersteunen. «Zo kwamen er vorige week wettelijke afmetingen voor fietskarren.»

Pakjesmarkt blijft groeien

De markt van pakjesbedeling is al jaren aan het groeien, mede door de coronacrisis, maar de meeste leveringen gebeuren nog steeds met bestelwagens. «Er zit nog veel groeimarge in leveringen per fiets», zegt De Sutter. «De piek is nog lang niet in zicht. Experts zeggen me nu dat 25 procent van de pakjes in de stad door fietskoeriers kan geleverd worden», zegt de minister van Post.

Winst voor milieu, veiligheid en file

Gilkinet ziet ook heel wat milieuwinst na een simulatie in de stad Antwerpen, die erop wijst dat fietsbezorging de kilometers van bestelwagens drastisch kan verlagen. «Dat betekent een vermindering van lawaai, uitstoot van broeikasgassen en file met 40 %.» De Sutter deed al eerder een pleidooi om die ritten - waar de chauffeur vaak remt en optrekt - te vergroenen met elektrische voertuigen.

Maar fietskoeriers hebben bijkomende troeven. «We kunnen ervan uitgaan dat fietsende pakjeskoeriers ons verkeer veiliger houden dan de massa bestelwagens. Chauffeurs geven zelf aan dat ze wel eens verstrooid achter het stuur zitten, te hard rijden of snel op fiets- of voetpaden parkeren.»

Op vraag van de klant

Klanten vragen bovendien steeds vaker zelf om hun pakje ecologisch en sociaal verantwoord te laten bezorgen. Maar er zijn ook economische motieven. «In steden per fiets leveren, gaat sneller. Bestelwagens die in de file staan of parking zoeken, kosten pakjesbedrijven geld.»

De lokale besturen moeten hun schouders zetten onder de sector. «De mate waarin fietsers en voetgangers voorrang krijgen op auto’s en bestelwagens is een belangrijk element in de aantrekkelijkheid van cargofietsen», zegt De Sutter. «Daarbij denk ik onder andere aan emissievrijzones, autovrije zones en circulatieplannen. Gent is samen met steden zoals Mechelen voorloper in deze modal shift.»

Bij het werkbezoek in Gent, dat in 2015 en 2018 werd uitgeroepen tot Fietsstad van Vlaanderen, leverde schepen van mobiliteit Filip Watteuw (Groen) maandag het 60.000ste pakje van koerierdienst Cargo Velo.