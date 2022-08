De Lijn maakt stelplaatsen klaar voor komst van elektrische bussen

Op de stelplaats van De Lijn in Genk-Winterslag is er gestart met aanpassingen met het oog op de elektrificatie van de bussen. Dit jaar worden er normaal nog 60 e-bussen geleverd in Vlaanderen, waarvan er 20 naar Winterslag gaan. «Tegen 2027 zullen in Vlaanderen sowieso 1.375 elektrische bussen rijden», onderstreept Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Tegen 2035 wil De Lijn aantrekkelijk en volledig emissievrij openbaar vervoer aanbieden in heel Vlaanderen. Aangezien het gaat over ongeveer 3.400 bussen en 140 stelplaatsen, verloopt de vergroening in verschillende fases. In Genk-Winterslag zijn ze vorige maand al begonnen aan de werken, zodat de e-bussen op termijn vlot kunnen worden geladen op de stelplaats.

Nieuwe laadpunten

Concreet worden in Winterslag de komende maanden kabels en oversteken geïnstalleerd, laadpunten en een elektriciteitskabine geplaatst en aangesloten. Verder worden een verdeelbord en omvormers geplaatst en noodparkeerplaatsen ingericht. «Dit is de eerste stelplaats die volledig wordt herdoopt naar laadinfrastructuur. Vandaag voor twintig elektrische bussen die vanaf januari kunnen rijden, maar toekomstgericht kunnen hier honderd elektrische bussen rijden», aldus minister Peeters.

Ann Schoubs, de directeur-generaal van De Lijn, benadrukt dat er inmiddels ook gewerkt wordt aan de stelplaatsen in Destelbergen, Kortrijk en Sint-Niklaas. «De bedoeling is ook dat er in Leuven-Noord, Brugge en Hasselt snel gestart wordt met de aanpassingen», klinkt het. «De chauffeurs moeten uiteraard ook allemaal leren rijden met de bussen, dus in de loop van januari zullen de elektrische bussen normaal operationeel zijn.»