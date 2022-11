De Croo: «Energiepremie niet klaar in november, maar wordt verdubbeld in december»

De federale energiepremie van 196 euro voor gas en elektriciteit zal in november nog niet kunnen worden toegekend, maar zal in december dubbel worden verrekend op de energiefactuur. Dat heeft premier Alexander De Croo maandag gezegd op La Première (RTBF).

Volgens De Croo is de vertraging te wijten aan technische problemen bij enkele leveranciers. «De cheque zelf zal klaar zijn in december, dus een maand te laat, maar het totaalbedrag zal hetzelfde zijn», zei de eerste minister.

«We hebben al het mogelijke proberen doen om ervoor te zorgen dat de tegemoetkoming al in november op de factuur zou staan, maar dat bleek onmogelijk. Het is een maatregel die moeilijk uit te voeren is, omdat de facturen grondig uitgevlooid moeten worden», aldus De Croo.

«Bijna 1.000 euro voordeel»

Het zogenaamde ‘goedkoper basispakket energie’ voor de maanden november en december past in de extra energiesteun aan gezinnen die de regering in september besliste. Het gaat om een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en van 61 euro per maand voor elektriciteit.

Het goedkoper basispakket, dat bedoeld is voor de lage en middeninkomens, wordt verrekend op de voorschotfacturen en is enkel voorzien voor variabele energiecontracten en voor alle nieuwe vaste contracten die werden afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021.

Tijdens de begrotingsopmaak besliste de regering vorige maand om de tegemoetkoming te laten doorlopen tot maart 2023. Daardoor kunnen gezinnen een voordeel van bijna 1.000 euro doen, herhaalde De Croo maandag nog eens.