Dan toch zomers weer? Nazomer lijkt in aantocht!

De komende week blijft het voornamelijk droog en krijgt de zon weer meer ruimte om te schijnen. Op donderdag trekken de wolken weg en wordt het wat warmer. Het kwik stijgt dan naar 19 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog bewolkt. Op het echte zomerse weer is het wachten tot het einde van het weekend. Zondag, maandag en dinsdag worden zonnig en droog met temperaturen tot 25 graden. Woensdag zou het misschien zelfs nog warmer kunnen worden.

Natste zomer ooit

Voorlopig moesten we het stellen met een echte kwakkelzomer. Volgens het KMI was de zomer van 2021 de natste ooit. In juni, juli en augustus viel er in Ukkel maar liefst 410,7 mm neerslag. Dat is bijna dubbel zoveel als in een gewone zomer. Ook de temperaturen bleven aan de koele kant. Hoewel juni nog een warme zomermaand was, keerde het tij in juli en augustus en lagen de temperaturen toen meestal onder het gemiddelde.

Hoewel de meteorologische zomer achter de rug is, lijkt er nu dus toch zomers weer in aantocht. En dat is niet zo uitzonderlijk, want ook in het verleden was het al tropisch warm in september. Vorig jaar werd in die maand zelfs 34,3 graden opgemeten in Ukkel, goed voor een hitterecord voor september.