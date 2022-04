CORONA. «Combinatie griep en corona zorgt voor zware situatie in ziekenhuizen»

De meest recente coronacijfers tonen dat de kaap van 3.000 ziekenhuispatiënten opnieuw is overschreden. Het aantal coronapatiënten dat tussen 29 maart en 4 april dagelijks gemiddeld is opgenomen in het ziekenhuis, bedroeg 216, een toename met 4 procent in vergelijking met de week ervoor.

Het aantal mensen dat een coronabesmetting oploopt, daalt wel opnieuw, met 8 procent op weekbasis. «Dat is een venster op de toekomst», zegt viroloog Van Ranst. «Mochten alle cijfers omhoog gaan, zou ik me zorgen maken. Nu de besmettingen dalen, is dat niet het geval. Waakzaamheid blijft wel geboden.»

Ook Molenberghs raadt mensen aan om voorzichtig te blijven. Op drukke plaatsen zouden kwetsbare mensen een mondmasker kunnen aandoen en afstand houden. «Het virus is nog niet weg.»

Omikron

Beide mannen zijn het er over eens dat de situatie op intensieve zorg meevalt. In totaal gaat het dinsdag om 185 personen, goed voor een bezettingsgraad van 9 procent. Volgens biostatisticus Molenberghs is dat te wijten aan de omikronvariant van het coronavirus, die mensen minder ziek maakt dan de deltavariant, en aan de vaccinatiegraad in ons land. «Maar de gewone afdelingen kampen wel met een groot aantal patiënten. Veel academische ziekenhuizen moeten weer zorg uitstellen.»

Van Ranst en Molenberghs kijken optimistisch naar de komende weken en maanden. Traditioneel tekent dit moment zich af als het einde van de periode met luchtwegeninfecties. «Het coronavirus heeft de normale seizoenen wel dooreengeschud, maar de voorbije twee jaar hebben we tijdens de periode mei-juni-juli de beste coronacijfers opgetekend», zegt Molenberghs. «Het lijkt erop dat we daar nu ook naartoe gaan. Wat het najaar brengt, wordt afwachten.»