COOL. Proefproject met taxi op waterstof in Brussel

Virya Energy, dat in 2019 opgericht werd door Colruyt en actief is in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, en taxibedrijf Taxis Verts hebben vrijdag de eerste groene waterstoftaxi in Brussel in gebruik genomen. Met een eenjarig proefproject willen ze waterstof testen als oplossing voor de ontwikkeling van een performante vloot van emissievrije taxi’s.