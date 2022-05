Conner Rousseau valt Vlaams Belang frontaal aan op 1 mei: «Alles wat u doet is tegen de werkende klasse»

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft tijdens zijn 1 mei-toespraak in Sint-Niklaas stevig uitgehaald naar Vlaams Belang. Volgens Rousseau is het VB een «wolf in schaapsvacht», een partij die wel doet alsof ze opkomt voor de werkende mensen, maar «eigenlijk opkomt voor de belangen van de elite».

De toespraak van Conner Rousseau in zijn thuisstad bevatte niet alleen een reeks socialistische ‘evergreens’ zoals de strijd voor solidariteit of de verdediging van de index, maar ook een opvallende frontale aanval aan het adres van Vlaams Belang. Die aanval is geen toeval. Vlaams Belang organiseert al jaren eigen 1 mei-vieringen en zondagnamiddag speecht Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken uitgerekend in Sint-Niklaas.

Volgens Vooruit-voorzitter Rousseau probeert het Vlaams Belang daarmee 1 mei van de socialisten «te kapen». «Dat gaan we niet laten gebeuren. 1 mei blijft van ons», aldus Rousseau.

Wolf in schaapsvacht

De Vooruit-voorzitter neemt het Vlaams Belang in het vizier. Hij bestempelt de partij als een «wolf in schaapsvacht». Rousseau richt zich rechtstreeks tot Van Grieken: «U zegt dat u voor de werkende klasse opkomt, maar alles wat u doet is tegen de werkende klasse. U zegt het één en doet het ander», meent Rousseau. Volgens Rousseau stemde het Vlaams Belang bijvoorbeeld tegen hogere minimumlonen, tegen een eerlijke belasting voor multinationals en wil de partij vier miljard euro besparen op de de gezondheidszorg.

De Vooruit-voorzitter voelt zich gesterkt door de stijging in de peilingen en blikt vooruit naar de verkiezingen van 2024: «Samen groeien wij elke dag tot een enorme progressieve beweging die de extremen in ’24 zal verslaan».

PVDA is tegen «oorlogsprofiteurs»

Ook PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw hield een toespraak voor 1 mei. De impact van de stijgende levenskosten wordt volgens Hedebouw voor veel gezinnen en werkende mensen onhoudbaar. Maar ondertussen boeken energiereuzen miljardenwinsten. Voor de PVDA is dat een onaanvaardbare scheeftrekking.

De partij pleit voor drastische ingrepen, zoals het blokkeren van de prijzen van een aantal basisgoederen. «Wij willen de prijzen blokkeren om alle werkende mensen te beschermen», aldus Hedebouw. Ook de prijs voor benzine en diesel zou begrensd worden tot maximum 1,40 euro per liter. De partij heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend.

Een prijsblokkering klinkt drastisch, maar het kan, meent Hedebouw, «als we de oorlogsprofiteurs doen betalen met een bijzondere heffing op de overwinsten van de multinationals uit de energiesector, de agrobusiness, de banken en de verzekeringen».

En terwijl een aantal prijzen best geblokkeerd worden, pleit de partij voor een deblokkering van de lonen «Het is onaanvaardbaar dat de lonen van de werkende mensen worden geblokkeerd terwijl de grote beursgenoteerde bedrijven vorig jaar 21 miljard euro winst maakten. Het is de werkende klasse die deze rijkdom heeft gecreëerd. Die rijkdom moet naar de werkende mensen kunnen terugvloeien», besluit Hedebouw.