Colruyt lanceert twee nieuwe smaken Cara: Blond en Rouge

Het bekende huisbier Cara van Colruyt krijgt twee nieuwe soorten. Vanaf vandaag kan je de speciaalbieren Cara Blond en Cara Rouge in elke supermarkt van de keten kopen. Het is de eerste keer dat de retailer speciaalbier lanceert onder Cara.

Het bedrijf hoopt om zo te kunnen voldoen aan de wensen van de klanten. «De smaak van de consument verandert: klanten kiezen steeds vaker voor een sterker blond of fruitbier. Dat zien we ook aan de verkoop van speciaalbieren in onze winkels. We zijn ervan overtuigd dat we ook met Cara aan die vraag van onze consumenten kunnen voldoen en daarom lanceren we Cara Blond en Cara Rouge: speciaalbier met een sterke prijs-kwaliteitverhouding», klinkt het.

Cara-lovers niet teleurgesteld

Cara Blond is een sterk blond bier met moutige toetsen en een frisse hopbitterheid. Cara Rouge is een fris biertje op basis van krieken, voor de liefhebbers van sterker fruitbier. De prijzen van de nieuwe varianten zijn net zoals de originele Cara Pils spotgoedkoop. Cara Blond wordt verkocht aan 0,52 euro voor een blikje van 33cl, een blikje Cara Rouge kost 0,69 euro.

In het verleden experimenteerde Colruyt met de naam van de bekende pils. De supermarkt wou het bier omdopen tot ‘Everyday Pils’. Dat zorgde voor veel commentaar van de fans van het biertje. Na een petitie en verschillende Facebookpagina’s besliste het bedrijf om de naam Cara te behouden. Nu zijn de reacties van de liefhebbers een stuk positiever. «Ziet er goed uit» en «Ik wil het echt proberen», klinkt het op sociale media.