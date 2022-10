Click tegen zwerfvuil loont

De Click, een project dat werd opgezet om zwerfvuil te bestrijden, heeft sinds afgelopen zomer een hoge vlucht genomen. Dat zegt Fost Plus. Na amper een jaar rondt de Click de kaap van 200.000 gescande objecten in de app.

De Click is een participatief project dat burgers aan de hand van een beloningssysteem aanmoedigt om het juiste gedrag aan te nemen ten opzichte van zwerfvuil. Het is de bedoeling dat elke verpakking van een drankje of eten dat onderweg wordt geconsumeerd of elk stuk afval dat op straat wordt opgeraapt, met de app wordt gescand of gefotografeerd en in de juiste vuilnisbak wordt gegooid. De gebruiker verdient Circular UCoins, virtuele punten die kunnen worden ingewisseld bij een van de partners.

Beloningssysteem werkt

«Elke Click zorgt ervoor dat een stuk afval niet in de natuur belandt, en dat de verpakking in de recyclageketen terecht kan komen dankzij de nasortering van de inhoud van openbare vuilnisbakken», zegt managing director Wim Geens van Fost Plus. «Om ook die laatste verpakkingen van consumptie buitenshuis in de recyclageketen te brengen, moeten we een stapje verder gaan. Deze cijfers bewijzen dat een beloningssysteem hiertoe kan bijdragen.»

Analyses tonen aan dat 20 tot 25 procent van de inhoud van straatvuilnisbakken uit recycleerbaar pmd bestaat dat tot nu toe samen met het restafval verbrand werd. «In de actieve partnergemeentes zetten we daarom alle logistieke infrastructuur op die nodig is om dat pmd uit het restafval te sorteren, zodat het voortaan mogelijk is om dit mee te recycleren met de huis-aan-huis ingezamelde zakken.»

De Click werd in de zomer van 2021 gelanceerd in Antwerpen. Daarna volgden nog verschillende gemeenten. De Click was ook van de partij op grote evenementen en er waren al geslaagde samenwerkingen met bekende organisaties.