Buitenlandse toeristen vinden weg terug naar zee tijdens kerstvakantie

De kust spreekt ondanks het wisselvallige weer van een geslaagde kerstvakantie. In totaal ontving de kust 540.000 dagtoeristen, wat een daling van tien procent betekent tegenover vorig jaar. De drukste dag aan zee was 27 december, met 60.000 dagtoeristen.

Verblijfsoerisme

Ook het verblijfstoerisme daalde met vijf procent, tot 1,7 miljoen overnachtingen. Volgens Westtoer is de daling te verklaren door het wegvallen van de reisbeperkingen voor buitenlandse vakanties. Traditioneel was oudejaarsnacht de beste nacht voor het verblijfstoerisme. De hotels noteerden voor eindejaar een gemiddelde bezettingsgraad van 70 procent. Vorig jaar lag dat op 75 procent.

Buitenlandse toeristen

Opvallend is de terugkeer van buitenlandse toeristen naar zee na de coronaperiode. Zo is bij online hotelboekingen het aandeel Duitse en Franse gasten verdubbeld tegenover de kerstvakantie vorig jaar. Het aantal Nederlandse bezoekers is na het topjaar 2021 wel wat teruggevallen. Volgens Westtoer klokt de kust af op het zelfde niveau van 2019 tijdens de kerstvakantie.