Brussels gewest start nieuwe sensibilisatie- en vaccinatiecampagne: «De pandemie is niet voorbij»

In de herfst- en winterperiode wordt verwacht dat corona zich opnieuw meer zal verspreiden onder de bevolking. Met de nieuwe sensibilisatiecampagne «Behoud de juiste R’Flex» zet het Brussels gewest in op zes basisregels: bescherm zoveel mogelijk de kwetsbare personen, vaccinatie beschermt tegen een zwaar ziekteverloop, verlucht binnenruimtes, houd afstand waar mogelijk of draag anders een masker, organiseer groepsactiviteiten buiten en isoleer je en laat je testen wanneer je symptomen hebt.

Niet verplicht

De tweede boosterprik is niet verplicht, maar wel aangeraden voor sommige kwetsbare bevolkingsgroepen en dan met name de oudere bevolking of de personen met onderliggende aandoeningen. Vanaf begin september worden alle 50-plussers per brief uitgenodigd en ook het zorgpersoneel, de bewoners van de woonzorgcentra en in de ziekenhuizen wordt het sterk aangeraden om de tweede boosterprik te laten zetten. De personen die een uitnodiging kregen kunnen zich vanaf 12 september laten vaccineren op afspraak. Vanaf 1 oktober kunnen alle 18-plussers die het willen zonder afspraak een tweede boostervaccin laten zetten.

Vier centra

De nieuwe boostercampagne wordt gehouden in vier vaccinatiecentra: Pacheco, Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Vorst. Die laatste twee vaccinatiecentra heropenen speciaal voor de tweede booster. Daarnaast blijft de campagne lokaal lopen met vaccinaties door mobiele teams en bovenal een uitgebreid netwerk van apothekers die ook vaccins toedienen.

«De lokale aanwezigheid werkt, want het is zo dat de helft van de vaccins in de afgelopen drie maanden bij de apothekers werd toegediend», vertelt Neven.

Momenteel heeft 15 procent van de 80-plussers en 5,4 procent van de 65-plussers in Brussel al een tweede boosterprik gekregen. In Brussel zijn er bovendien nog steeds mensen die hun eerste prik krijgen, een 500-tal sinds begin juli.

R-waarde voorlopig onder 1

Het coronavirus is nog aanwezig in Brussel, maar voorlopig in mindere mate. De R-waarde bedraagt 0,86 waardoor het virus zich niet verspreidt. De incidentiegraad ligt op 178 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Vorige week werden er ongeveer 7.000 tests afgenomen, met een positiviteitsgraad van 16,9 procent. In de afgelopen twee weken waren er 14 nieuwe hospitalisaties in de Brusselse ziekenhuizen. Er liggen 11 COVID-19-patiënten op intensive care en er waren 10 overlijdens in de afgelopen week.

«De pandemie is niet voorbij. Covid is er en blijft bij ons, nog voor heel lang. We beginnen daarom nu met de voorbereiding richting de winter, want we verwachten een nieuwe stijging, net zoals bij de griep», besluit minister Maron.