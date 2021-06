Brussel kleurt nu ook oranje op Europese coronakaart

De fout vloeit voort uit een aanpassing van de voorwaarden van de kleurcodes, waarmee bij de eerste update geen rekening was gehouden. Kleurcode oranje kleur vereist nu een positiviteitsratio tussen 1 en 4 procent en een incidentie tussen 75 en 200 per 100.000 inwoners, in plaats van 150 voorheen. Brussel, met een incidentie van 165 per 100.000 inwoners, werd daarom eerst in het rood aangegeven, zoals bij de oude normen het geval zou zijn geweest. Ook Frankrijk is na deze correctie volledig in kleurcode oranje overgegaan.