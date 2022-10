Britse premier Truss neemt ontslag na 45 dagen

De 47-jarige Truss, amper zes weken premier, was aangeschoten wild sinds haar bocht van 180 graden in het belastingbeleid. Truss bekokstoofde samen met haar minister van Financiën en goeie vriend Kwasi Kwarteng bij haar aanstelling een plan om de Britse economie te doen groeien door massaal belastingen te schrappen. De meest omstreden maatregel was het plan om het belastingtarief van 45% voor de allerhoogste inkomens te schrappen. Dit leidde tot ernstige onrust op de financiële markten. Ze ontsloeg haar minister van Financiën Kwarteng en verving hem door Jeremy Hunt.

Truss legde donderdagmiddag een korte verklaring af. «Ik werd premier op een moment van grote economische en internationale instabiliteit. Families en bedrijven waren bezorgd over hoe ze hun rekeningen zouden betalen. Ik werd verkozen met een mandaat om dat te veranderen (...) Gezien de situatie kan ik niet doen waarvoor ik verkozen ben.»

Crisisvergadering

De verklaring volgde na een korte crisisvergadering in Downing Street 10 met de voorzitter van de Conservatieve partij, vicepremier Therese Coffey en Sir Graham Brady, de voorzitter van het invloedrijke 1922 Committee in de Conservatieve partij. Met die laatste is afgesproken dat er binnen de week een nieuwe premier wordt kozen binnen de partij. Tot zolang blijft Truss in functie.

Opvolger

Hoe die interne verkiezing georganiseerd wordt, en wie de kandidaten zijn om Truss op te volgen, is nog niet duidelijk. Na het vertrek van Truss’ voorganger Boris Johnson deden de Tories er enkele maanden over om een nieuwe leider in het zadel te hijsen.

Nieuwe verkiezingen?

Labour-leider Keir Starmer roept op tot parlementsverkiezingen. «De Britse bevolking verdient zoveel beter dan deze draaideur van chaos (..) elke crisis wordt gemaakt in Downing Street, en betaald door het Britse volk.»

Ook de leider van de Liberal Democrats Ed Davey wil parlementsverkiezingen. «Boris Johnson heeft gefaald en Liz Truss heeft onze economie vernietigd. De Conservatieven hebben keer op keer getoond dat ze niet geschikt zijn om het land te leiden.»