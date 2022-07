Brandverzekering wordt duurder

De brandverzekering is gekoppeld aan de ABEX-index. Die volgt de evolutie van de kosten voor de bouw van een woning en wordt berekend op basis van de bouwvakkerslonen en de prijzen van materialen. Die zijn fors duurder geworden door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne en dat zich in de index. Bij de laatste berekening steeg die met bijna 9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Tarieven gaan omhoog

«Normaal gezien stijgen de premies minder sterk dan de index», zegt Peter Wiels van verzekeringskoepel Assuralia. «Hoeveel is afhankelijk van wat er nog in de woonpolis zit.» Bovenop de verhoogde ABEX-index komt het feit dat sommige verzekeraars hun tarieven hebben opgetrokken. «Dat heeft te maken met de natuurrampen de voorbije jaren», zegt Wiels. «Er waren veel meer schadegevallen. Verzekeraars moeten de balans in evenwicht houden, het blijven commerciële ondernemingen.»