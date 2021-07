Binnenkort kan je ook gamen op Netflix

Netflix had in april al aangegeven dat games een veelbelovende activiteit kunnen zijn naast de kernactiviteit van videostreaming. Ze zijn «interessante bouwstenen» om de ervaringen rond de wereld van films en series van de dienst te verdiepen, zei operationeel manager Greg Peters. Met Mike Verdu als hoofd voor de ontwikkeling van de spelletjes heeft Netflix een veteraan uit de gameswereld gevonden. Bij EA werkte hij onder andere mee aan The Sims en spelletjes gebaseerd op de Star Wars-filmreeks. In dienst van Facebook werkte hij met ontwikkelaars om videospellen te maken voor Oculus-headsets, gebaseerd op virtual reality.

Prijskaartje

Voor Netflix is het belangrijk om nieuwe markten aan te boren. Het bedrijf is nog altijd marktleider in het streamen van series en films, maar krijgt steeds meer concurrentie van Disney+, Amazon Prime Video en HBO. Het aantal abonnees van Netflix groeit nog altijd, maar die aanwas dreigt te slinken. In juni opende Netflix ook al een onlinewinkel om merchandising rond zijn tv-reeksen te verkopen.

De eerste videogames moeten voor het einde van volgend jaar al te spelen zijn op Netflix, meldt persbureau Bloomberg op gezag van een ingewijde. Voorlopig is het bedrijf niet van plan de prijs voor een abonnement te verhogen, zo laat de bron weten.

Ook Microsoft, Google en specialist in grafische kaarten Nvidia bieden ook al videogames aan op hun servers, die door gebruikers via verschillende toestellen op het internet kunnen spelen.