Bijna honderd wateractiviteiten tijdens Vlaamse Waterdagen

De Vlaamse Milieumaatschappij organiseert van 19 tot 27 maart opnieuw de Vlaamse Waterdagen, naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart. Negen dagen lang worden in Vlaanderen een honderdtal activiteiten georganiseerd gaande van wandel- en fietstochten over muziek aan het water tot opruimacties met de kano.

«Met de Vlaamse Waterdagen bieden we een platform aan alle waterpartners aan om hun waterengagement in de kijker te zetten. Negen dagen lang kan je overal in Vlaanderen ontdekken hoe we aan water werken», zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. In totaal zijn een zestigtal partners betrokken.

Waardevol water

Het doel van Wereldwaterdag - en van de Vlaamse Waterdagen - is het belang van water voor de samenleving te benadrukken. «De voorbije jaren is voor velen duidelijker dan ooit geworden hoe waardevol water is», stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. «In periodes van droogte is het een schaars goed waar we naar smachten, in periodes van extreme waterval beseffen we dan weer als geen ander dat we er ruimte voor moeten maken.»

De volledige kalender met alle activiteiten is hier te raadplegen. Er zijn ook verschillende digitale activiteiten die van thuis te volgen zijn.