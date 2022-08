Bijna 9,3 miljoen hectare bos vernield door bosbranden in 2021

In 2021 hebben bosbranden wereldwijd 9,26 miljoen hectare grond vernield. Twintig jaar eerder, in 2001, was dat nog 2,52 miljoen hectare. Dat blijkt uit gegevens van Global Forest Watch (GFW), World Resources Institute (WRI) en een studie van de universiteit van Maryland.

De branden zijn volgens het WRI de oorzaak van meer dan een kwart van de totale bosoppervlakte die de afgelopen twintig jaar verloren is gegaan. Het overige deel is verdwenen door ontbossing of natuurlijke oorzaken, zoals overstromingen of noodweer. Jaarlijks stijgt het aantal hectare dat vernield wordt, met gemiddeld 4 procent. De klimaatopwarming speelt vermoedelijk een grote rol in de stijgingen, schrijft het WRI. Er is daardoor vijf keer meer kans op extreme hittegolven, die de bossen doen uitdrogen, dan 150 jaar geleden.

Uitstoot van broeikasgassen

Zowat 70 procent van de oppervlakte die de afgelopen twintig jaar is vernield, behoort tot het boreale woud. De bossen in Alaska, Rusland, Canada en Scandinavië vormen een van de grootste koolstofreservoirs van de planeet. De vernieling van de bossen veroorzaakt een enorme uitstoot van broeikasgassen, wat de klimaatsverandering doet versnellen. De onderzoekers roepen overheden daarom op om bossen beter te beschermen en paal en perk te stellen aan de ontbossing. «Bossen zijn een van de beste middelen om ons te weren tegen de klimaatverandering», klinkt het.

Voor België gaat het volgens GFW om een vernieling van 928 hectare grond tussen 2001 en 2021. Vooral het jaar 2010 valt op. Toen werd 115 hectare vernield door bosbranden.