BETRAPT! Leuvense politie zet lokfietsen in tegen fietsendieven

De fiets is in Leuven zowat het meest gebruikte vervoersmiddel, zowel bij inwoners als bij studenten, maar dat trekt ook fietsendieven aan. Elk jaar zijn er ongeveer 1.750 aangiftes van fietsdiefstal, een cijfer dat volgens de politie vrij stabiel blijft.

Duurdere fietsen

«We zien wel een verschuiving van ‘gewone’ fietsen naar duurdere fietsen» zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. «Steeds vaker mikken fietsdieven op elektrische fietsen, omdat die meer waard zijn. Het aandeel gestolen elektrische fietsen is tussen 2019 en 2020 met 7 procent gestegen. Het aantal Leuvenaars met een elektrische fiets is de voorbije jaren ook fel toegenomen: van 15 procent in 2017 naar 28 procent in 2020.»

Fietsdiefstallen waren al een prioriteit voor de Leuvense politie, en met resultaat. Zo werden in 2020 maar liefst 127 fietsendieven opgepakt. Daarnaast zal de politie nu een pilootproject met lokfietsen opzetten.

Gps-tracker

«Een lokfiets wordt geplaatst door de politie en heeft een gps-tracker, waardoor de fiets gevolgd kan worden als die verplaatst wordt», zegt de politiewoordvoerder. «Omdat het gaat om een actie in het kader van de bijzondere opsporingsmethodes, worden daarvoor nog afspraken gemaakt met het parket. Om evidente redenen zullen we niet zeggen om hoeveel lokfietsen het gaat of waar en wanneer ze gebruikt zullen worden.»

Tijdens fietscontroles en -acties, bijvoorbeeld tijdens controles rond fietsverlichting of de tweedehandsfietsenmarkt, zal de politie ook serie- en/of graveernummers controleren om te zien of die geregistreerd staan als gestolen. Daarnaast wordt samen met de NMBS bekeken of een toegangscontrole aan de fietsenstalling aan het station mogelijk is.