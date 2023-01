Betaalapp bonsai plant één boom voor elke tien overschrijvingen: «Zo kan je 15 ton CO2 compenseren»

De Belgische betaalapp bonsai moedigt ons aan om één boom per week te planten. Het enige dat we daarvoor moeten doen is geld overschrijven met hun app. Voor elke tien transacties plant de betaalapp een mangroveboom. Met 50 geplante bomen kan de Belg zijn gemiddelde uitstoot van 15 ton CO2 per jaar zelf compenseren, zegt bonsai. «We pretenderen niet dat we de klimaatverandering zo gaan oplossen, wel dat alle beetjes helpen.»

Met de groene betaalapp plant je één boom voor elke tien transacties, ongeacht of dat nu bij je lokale bakker, online of met Apple Pay en Google Pay gebeurt. Bonsai wil met zijn app het «brede publiek» zo een laagdrempelige tool aanbieden om klimaatactie te ondernemen. Bonsai overhaalde nu al meer dan 132.000 Belgische gebruikers die ondertussen samen meer dan 250.000 bomen plantten. Maar ze hopen om die cijfers nog een pak te verhogen door meer en actieve gebruikers aan te trekken.

Heft in eigen handen

«Met de oproep om één boom per week te planten, pretenderen we niet dat we de klimaatverandering gaan oplossen, wel dat alle beetjes helpen. Betalen met de bankkaart doen we sowieso en we doen het steeds», zegt Jelle Baats, CEO van bonsai. Met een oproep om in 2023 één mangroveboom per week te planten, wil de Antwerpse start-up bonsai tonen dat de consument zelf eenvoudig iets kan doen voor de planeet. «Je ecologische voetafdruk is een abstract begrip, maar met de app kunnen we die tastbaarder maken en gebruikers zelf de tools in handen geven.»

Jaarlijkse uitstoot compenseren

Een mangroveboom absorbeert 300 kg CO2, vier keer meer CO2 dan een gemiddelde Belgische boom. Door 50 mangrovebomen te planten (50 x 300 kg) kun je in principe je CO2-uitstoot van één jaar – gemiddeld genomen 15 ton per Belg – compenseren. In de app kunnen gebruikers voortaan in realtime volgen hoeveel bomen ze al geplant hebben, hoeveel CO2 ze al uit de lucht hebben gehaald en hoe ver ze nog van de 50 bomen verwijderd zijn.

Foto bonsai

Omdat jonge bomen veel CO2 nodig hebben als ze groeien, is herbebossing een goede manier om het CO2-niveau in de atmosfeer te verlagen. Al benadrukt bonsai daarbij dat minder CO2 uitstoten natuurlijk nog altijd de beste optie voor het klimaat blijft.