Beroemde wilde poema uit Los Angeles overleden (foto’s)

Puma P-22, een puma die al meer dan 10 jaar in het stadspark van de Amerikaanse stad Los Angeles leefde, is zaterdag overleden. Het 12-jarige dier was - wellicht door een aanrijding - gewond geraakt en kreeg een spuitje, meldt The Los Angeles Times. De puma had ook verschillende ziektes en werd maandag gevangen nadat hij drie honden had aangevallen.

De poema verscheen in 2012 voor het eerst in Griffith Park, een gebied van ongeveer negen vierkante kilometer dat omgeven is door snelwegen. Wildfotograaf Steve Winter wist het beest te fotograferen met op de achtergrond het beroemde Hollywood-bord. P-22 werd het gezicht van een internationale campagne om bedreigde poema’s in Zuid-Californië te redden.

Slechte gezondheid

De laatste tijd ging het niet goed met het dier. Uit onderzoek bleek dat P-22 een schedelbreuk, een verwonding aan het rechteroog en inwendige orgaanschade had. Ook leed het aan hart-, nier- en leveraandoeningen. Fans van de poema hoopten dat het beest naar een natuurgebied had kunnen worden overgebracht, maar gezien zijn slechte gezondheid werd besloten het te laten inslapen.

Een Amerikaans Congreslid noemt P-22 een «geliefde mascotte». De Californische gouverneur Gavin Newsom zei dat het jarenlang overleven van P-22 «op een eiland in de wildernis in het hart van Los Angeles mensen over de hele wereld heeft gefascineerd en een nieuwe impuls heeft gegeven aan de inspanningen om onze diverse inheemse soorten en ecosystemen te beschermen».