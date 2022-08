België wil dringend Europees plafond op energiefactuur

Nu de prijzen voor elektriciteit en aardgas ongeziene hoogtes bereiken, pleit België voor een hervorming van het Europese energiesysteem, waarbij momenteel de duurste centrale die nodig is om aan de vraag te voldoen, de prijs bepaalt. De recordprijzen voor aardgas zetten via de gasgestookte centrales zo ook een turbo op de stroomprijzen.

Volgens Van der Straeten leidt het systeem tot «woekerwinsten» bij elektriciteitsproducenten. «De hervorming van de elektriciteitsmarkt moet er voor zorgen dat de gas- en elektriciteitsprijzen worden losgekoppeld», aldus de energieminister. Dat moet een einde maken aan die overwinsten en een lagere energiefactuur opleveren voor de eindconsument. Een Europees prijsplafond zou voor een gemiddeld gezin een besparing van 770 euro per jaar kunnen betekenen, berekende het kabinet van de minister.

Animo

België diende dan ook een voorstel in voor een Europees prijsplafond en besprak dat deze week al met de Europese Commissie. Volgens zowel De Croo als Van der Straeten is bij de lidstaten meer en meer animo voor zo’n maatregel. Onder meer Duitsland is ook voorstander, luidt het.

Van der Straeten wil «tegen het einde van het jaar» een prijsplafond. Mocht Europa talmen, kan België het ook op eigen houtje doen, zegt zowel zij als de premier. Puur Belgische maatregelen zullen volgens de regering wel minder doeltreffend zijn.

Voorts benadrukt Van der Straeten dat ze op Belgisch niveau nieuwe steunmaatregelen uitwerkt. Ze noemt een verlenging van het uitgebreide sociale tarief volgend jaar en een plaffonering ervan «noodzakelijk».