België is het snelst vaccinerende land van de EU

Vrijdag lag het aantal geplaatste dosissen per 100 inwoners in België op 1,27 (gemiddelde van de afgelopen zeven dagen). Daarmee doet ons land het beter dan Nederland (1,18) en Luxemburg (1,15). De slechtste leerlingen zijn Bulgarije (0,25) en Ierland (0,11).

Minister Beke wijst erop dat Vlaanderen zelfs nog sneller vaccineert dan het Belgische gemiddelde, «en dit tempo houden we de komende twee weken vlot aan. In die periode zullen we maar liefst 1,3 miljoen prikken zetten, waarvan 1 miljoen eerste dosissen. We verwachten dan ook dat de vaccinatiegraad tegen 21 juni, de start van de zomer, maar liefst 70 procent zal bedragen bij de Vlaamse volwassen bevolking (1e prik)».