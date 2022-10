België en veertien Europese landen bundelen krachten voor Europese luchtafweer

België neemt samen met veertien andere landen deel aan het Duitse initiatief om een betere Europese luchtafweer op te bouwen. De ministers hebben in de marge van de NAVO-vergadering op de hoofdzetel van de verdragsorganisatie in Brussel een intentieverklaring ondertekend voor het zogeheten European Sky Shield Initiative (ESSI).

Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder gaat het om een Europees alomvattend luchtafweersysteem. «Met deze ondertekening toont België nogmaals zijn wil om de Europese pijler binnen de NAVO te versterken», zegt ze op Twitter.

Naast België en Duitsland nemen ook NAVO-landen Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Noorwegen, Letland, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië, Litouwen, Estland, Roemenië en Slovenië deel aan ESSI. Ook Finland - dat nog geen NAVO-lid is, maar wel de status van genodigde heeft - sluit zich aan.

«Noodzakelijk»

Het Duitse initiatief is bedoeld om een Europees lucht- en raketafweersysteem te scheppen, via de gezamenlijke aankoop van luchtafweeruitrusting en -raketten door Europese landen. De achtergrond van het Duitse initiatief is vooral de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Volgens de NAVO is daardoor de veiligheidssituatie in Europa fundamenteel veranderd en zijn bijkomende inspanningen voor luchtafweer dan ook noodzakelijk. Onder ESSI zullen nu onder andere nieuwe wapensystemen gezamenlijk aangekocht worden, die dan samen een groot gebied dekken.

«Het gaat erom interoperabel te zijn», aldus de Duitse defensieminister Christine Lambrecht. «Het gaat erom in staat te zijn de prijzen daarop af te stemmen. En natuurlijk gaat het er ook om elkaar te kunnen steunen op vlak van onderhoud.» Volgens haar gaat het om een «win-win-situatie».

«Belangrijk initiatief»

De vicesecretaris-generaal van de NAVO, de Roemeen Mircea Geoana, benadrukte het belang van het engagement van de vijftien landen, nu «we getuige zijn van de meedogenloze en willekeurige raketaanvallen van Rusland in Oekraïne, die burgers doden en kritieke infrastructuur verwoesten».

De Nederlandse defensieminister Kajsa Ollongren sprak van een «belangrijk initiatief om de luchtverdediging in Europa te verbeteren door meer Europese samenwerking». «Met alle voordelen van standaardisatie, interoperabiliteit en schaalvoordeel», zei ze aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz had het plan eind augustus aangekondigd. «Heel Europa zou aan veiligheid winnen», zei hij toen, tijdens een toespraak aan de Karelsuniversiteit in Praag.