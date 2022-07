Beelden tonen hoe dief Rolex van man in Amsterdams restaurant probeert te stelen (video)

Het akelige tafereel speelde zich afgelopen vrijdag rond 23 uur af in restaurant Ferilli’s in Amsterdam. Een ondernemer genoot daar samen met drie andere mensen van een etentje toen de overvaller naar hun tafel wandelde en de man bij zijn nek vastgreep en een pistool tegen zijn hoofd zette. «Hij zei: ‘Geef me je horloge, anders schiet ik je door je hoofd.’ Ik hoorde het wapen een paar keer klikken», legt de ondernemer uit in de Nederlandse krant AD.

Gebroken tanden

De ondernemer slaagde erin om zich los te rukken en gooide een stoel naar de vluchtende overvaller. De stoel raakte echter het gezicht van een andere restaurantbezoekster. Ze brak daarbij twee voortanden en moest naar het ziekenhuis om haar kin te laten hechten. «Ik vind het heel vervelend voor haar», zucht de man.

Apple Watch

De overvaller had het gemunt op het Rolex-horloge van de ondernemer, die na het incident niet meer van plan is om zo’n dure horloge op restaurant te dragen. «Omdat op dat terras wel meer mensen zitten met dure horloges, dacht ik dat het wel kon. Ik heb mijn lesje geleerd. Ik ga voortaan met een Apple Watch op het terras zitten. Als je in Amsterdam nog een duur horloge omdoet, ben je levensmoe», besluit hij.