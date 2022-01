Beelden opgedoken van verpleger die tegen betaling doet alsof hij coronavaccin inspuit (video)

De verpleger werkte in een vaccinatiecentrum in Ancona, een stad in het noordoosten van Italië. Hij werd door 45 mensen betaald om te doen alsof hij het vaccin bij hen toediende. De man ging steeds op dezelfde manier te werk. Hij deed alsof hij de prik zette, spoot het vaccin leeg in de vuilbak en plakte vervolgens een pleister op de arm van de patiënt.

Corruptie

Toen de fraude aan het licht kwam, werd hij gearresteerd door de politie. Er werden tevens vier medeplichtigen onder huisarrest geplaatst. Ook de 45 mensen die de verpleger betaalden, werden onder toezicht geplaatst en mogen de stad niet verlaten. De verdachten worden beschuldigd van corruptie, het vervalsen van informatie en verduistering.

Coronapas

In Italië hebben mensen een coronapas of herstelcertificaat nodig om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten of gebruik te maken van bepaalde diensten, zoals het openbaar vervoer. Ongeveer 86 procent van de Italiaanse bevolking werd intussen dubbel gevaccineerd, 60 procent kreeg al een boosterprik.