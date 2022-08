IN BEELD. Ongezien onweer zet straten en metrostations van Parijs blank

In de Franse hoofdstad Parijs en Ile-de-France werd het openbaar vervoer dinsdagavond verstoord door zwaar onweer. Weerdienst Météo France spreekt van «zeer intens» onweer, maar niet van een «record».

Volgens gegevens van Météo France was er om 19.00 uur aan het meetstation van het park Montsouris in het zuiden van Parijs meer dan 40 millimeter regen gevallen in een bestek van negentig mintuten.

Dat is quasi «70 procent van wat er normaliter in één maand valt», zo onderstreepte een woordvoerder van de weerdienst.

Even na 18.00 uur moesten verscheidene metrostations in de Franse hoofdstad gesloten worden als gevolg van de hevige regenval die via de trappen naar de perrons stroomde. Dat zorgde voor storingen op verscheidene metroverbindingen.

Météo France stuurde dinsdag ook waarschuwingen uit voor mogelijk zwaar onweer in acht departementen in het zuiden van het land. Er geldt code oranje.