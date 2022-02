Beangstigend: dreigende Poetin waarschuwt voor gevolgen als Oekraïne NAVO-lidstaat wordt (video)

In een gesprek met de pers heeft de Russische president Vladimir Poetin in dreigende taal gewaarschuwd voor wat er zal gebeuren als Oekraïne een NAVO-lidstaat wordt. «Er zullen geen winnaars zijn», klinkt het.

De boodschap van Poetin kwam er enkele uren na zijn gesprek met de Franse president Emmanuel Macron. Oekraïne zou graag lid worden van de NAVO, maar dat is niet naar de zin van Poetin. «Bezorg deze boodschap aan jullie publiek op print, tv en online», begon hij. «Begrijp dit goed: als Oekraïne lid wordt van de NAVO en probeert om de Krim terug te veroveren met militaire middelen, dan zullen de Europese landen automatisch meegesleurd worden in een gewapend conflict met Rusland.»

Poetin verwijst hier naar artikel 5 uit het NAVO-verdrag, dat stipuleert dat «een gewapende aanval tegen een of meerdere NAVO-landen als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd». Andere NAVO-lidstaten zullen de aangevallen lidstaat dus moeten bijstaan en «optreden op de wijze die zij nodig acht met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld om de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven».

Voorts pocht Poetin ook nog met de nucleaire slagkracht van Rusland, die «vele andere kernmachten overtreft». «Er zullen geen winnaars zijn», klinkt het dreigend.

Invasie in Oekraïne op til?

Moskou ziet zijn veiligheid bedreigd door de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Het Kremlin wil met name voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de westerse militaire alliantie. Het Westen verdenkt Rusland er dan weer van een invasie in Oekraïne voor te bereiden, maar Moskou ontkent die beschuldiging.

De Franse president Emmanuel Macron verzekerde afgelopen dinsdag, na zijn gesprek met Poetin, dat er «geen verslechtering, noch een escalatie» volgt in het conflict tussen Rusland en het Westen. Macron heeft naar eigen zeggen Rusland «concrete veiligheidsgaranties» aangeboden, zonder deze te concretiseren. En Poetin heeft gezegd dat zijn regering er alles aan zal doen om te proberen een compromis te vinden waarmee iedereen kan leven. Macron is sinds het begin van de crisis aan de Oekraïense grens de eerste westerse leider die Poetin in Moskou bezoekt.

Eerder waarschuwden hoge functionarissen van de Amerikaanse regering voor een hoge dodentol in het geval Rusland zou overgaan tot een grootschalige invasie van Oekraïne. Een invasie op grote schaal zou tot 50.000 burgers het leven kunnen kosten en zou voor een vluchtelingencrisis in Europa zorgen.