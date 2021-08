Badgasten overmeesteren drugssmokkelaars nadat hun boot crasht op strand (video)

Enkele strandgasten in het Spaanse Granada hebben afgelopen weekend een moedige daad verricht. Ze sloegen erin om door de politie opgejaagde drugssmokelaars te overmeesteren nadat hun boot was gestrand.

De Spaanse maritieme politie spotte zaterdagavond een verdachte boot vlakbij het strand van Melicena in het Spaanse Granada. Achteraf zou blijken dat de boot volgeladen zat met cannabis - 808 kilogram in totaal -, maar de criminelen wilden het niet zo ver laten komen dat de politie hun lading ontdekte. Daarom besloten ze met een rotvaart richting het strand te varen, waarop de politie de achtervolging inzette.

Op beelden is te zien hoe de boot aan hoge snelheid strandt en daarbij al bijna een badgast verplettert. Vervolgens zetten de twee criminelen het op een lopen., maar daar staken de alerte strandgasten een stokje voor. Op het filmpje is te zien hoe verscheidene mensen een van de smokkelaars - met een snel meegegriste tas drugs in de hand - tot stilstand kunnen brengen en tegen de grond duwen. Bij die samenwerking zou ook een politieagent die geen dienst had betrokken zijn geweest.

Ook de andere crimineel werd dankzij de badgasten overmeesterd en daarna overgegeven aan de politie. Die is hun tijdelijke collega’s dan ook enorm dankbaar. «Dank aan iedereen, want zonder jullie zou het niet mogelijk zijn geweest», klinkt het.