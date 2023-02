Autokeuringen willen prijzen optrekken, maar mogen niet

De Vlaamse keuringsbedrijven hadden vorig jaar het plan om de tarieven voor autokeuringen serieus te verhogen. Dat wilden ze nadat minister van Mobiliteit Lydia Peeters gevraagd had de tarieven uniformer te maken. Nu is er wel een verschil volgens het soort auto en de aard van de keuring. In Brussel zijn de tarieven redelijk gelijklopend, maar in Wallonië betaal je dan weer een pak meer.

Uniformer, niet hoger

Reden voor de Vlaamse keuringsbedrijven om ook hier voor een serieuze prijsstijging te gaan. Concreet wilden ze de basiskeuring vorig jaar laten stijgen van 34,50 euro naar 46 euro. Een stijging met een derde. De sector vindt al langer dat de tarieven in Vlaanderen te laag zijn in vergelijking met de keuringsstations in Wallonië.

Maar voor minister Peeters kon hier geen sprake van zijn. Zij vroeg uniformere prijzen, géén hogere prijzen.

Peeters kondigde ook aan dat Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse Overheid, een onderzoek zal voeren naar haar eigen administratie. De Vlaamse oppositiepartijen waren vorige week nog erg kritisch voor Peeters en het gebrek aan controle bij haar administratie. Zo hamerden Vooruit, Groen en Vlaams Belang op het feit dat er slechts twee inspecteurs zijn om ruim drie miljoen keuringen per jaar te controleren.