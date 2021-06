AstraZeneca test aangepaste versie vaccin: «Zo goed mogelijk voorbereid zijn»

De universiteit van Oxford is begonnen met het inenten van vrijwilligers met een vaccin dat met geneesmiddelenproducent AstraZeneca op punt is gesteld tegen de bètavariant van het coronavirus, die vroeger bekendstond als de Zuid-Afrikaanse variant. Dat heeft de universiteit zondag laten weten. In klinische proeven wordt de werkzaamheid van het aangepaste vaccin nagegaan.