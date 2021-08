App helpt patiënten om juist te smeren bij huidziekte

Dermatologen van het UZ Gent hebben een app ontwikkeld die patiënten helpt bij de behandeling van een huidaandoening. De Cream Calculator berekent precies hoeveel je van een voorgeschreven zalf moet smeren. Een oplossing voor de soms vage instructies die je bij de apotheker krijgt of in een bijsluiter aantreft.

Huidziekten kunnen vaak goed behandeld worden met een zalf, maar doseren is vaak niet eenvoudig. Wat is bijvoorbeeld een dunne of dikke laag? «De juiste dosis heeft een grote impact op het resultaat van de behandeling», zegt professor Reinhart Speeckaert.

Niet te veel, niet te weinig

«Te veel zalf kan neveneffecten veroorzaken zoals jeuk, uitdroging of verdunning van de huid», zegt Speeckaert. «Te weinig zalf heeft geen impact en maakt de ziekte soms erger.» Dat leidt tot extra kosten of andere behandelingen met mogelijk meer bijwerkingen.

Gebruikers krijgen een korte vragenlijst over hun persoonskenmerken, hun huidaandoening, de plaatsen op het lichaam waar die voorkomt en de voorgeschreven zalf. Daarna berekent de app precies hoeveel zalf de gebruiker moet aanbrengen. Het resultaat wordt visueel weergegeven, aan de hand van vingertoppen zalf per lichaamsdeel. De app vertelt ook welke resultaten en eventuele bijwerkingen je kunt verwachten en wanneer de verpakking leeg zal zijn.

De applicatie Cream Calculator is gratis te downloaden op Google Play, iOS en de website.