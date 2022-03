Alex Agnew annuleert comedyshow op Werchter

«Mensen die mijn carrière al langer volgen, weten dat ik graag met de deur in huis val, dus bij deze: mijn optreden op 18 juni op de wei van Werchter gaat niet door», aldus Alex Agnew in een persbericht. Het wilde plan om op een podium te staan voor maximaal 60.000 mensen valt in het water door een tegenvallende ticketverkoop.

«Wrong time, wrong place»

Als eerste komiek ooit op de festivalweide van Werchter hoopte hij op een opkomst van 40.000 tot 45.000 mensen, maar daarvan zijn nog er maar enkele duizenden verkocht geraakt . «Ligt het aan de uitwassen van de pandemie, deze woelige tijden, het steeds duurder wordende leven of was het idee om op een festivalweide in openlucht voor rechtstaand publiek een comedyshow te spelen gewoon een brug te ver? Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea», zegt de komiek erover.

De première van zijn nieuwste show ‘Wake Me Up When It’s Over’ vindt nu plaats op 20 september in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Daarna volgt een reeks van shows in theaters en culturele centra in Vlaanderen en Nederland. Mensen die al een kaartje kochten voor de première in Werchter worden door Ticketmaster op de hoogte gebracht en kunnen rekenen op een terugbetaling van hun ticket. Net zoals bij de kaartjes voor de Werchtershow, zal bij de nieuwe ticketverkoop per verkocht exemplaar een euro naar het Yamina Krossafonds voor borstkankeronderzoek gaan.

Meer info en tickets zijn hier verkrijgbaar.