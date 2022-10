90% bestuurders blaast negatief tijdens Europese Nacht Zonder Ongevallen: «Vlaamse jeugd wil veilig thuiskomen»

In drie Vlaamse discotheken in Willebroek, Hasselt en Lievegem namen bestuurders tijdens de nacht van zaterdag op zondag deel aan de actie. Bij het binnenkomen van de discotheek gingen de bestuurders het engagement aan om die avond geen alcohol te drinken. Bij het vertrek konden ze dan een alcoholtest afleggen en zo aan hun medepassagiers bewijzen dat ze hun belofte hadden gehouden.

Uiteindelijk hield 87 procent van de mannelijke bestuurders zich aan het engagement en bleef onder de wettelijke alcohollimiet van 0,5 promille. Bij de vrouwen was dat ruim 96 procent.

«Boodschap blijven verspreiden»

Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw is tevreden met deze resultaten. «Dit toont nogmaals aan dat de Vlaamse jeugd kiest tussen rijden en drinken en vooraf al een oplossing gekozen heeft om veilig thuis te komen», benadrukt Anke Truyers van Responsible Young Drivers Vlaanderen. «Iedereen heeft vrienden, en iedereen wil dat zijn vrienden veilig thuiskomen na een avondje uit. Daarom is het zo belangrijk om onze boodschap te blijven verspreiden. Onze ultieme wensdroom is nul verkeersdoden heel het jaar door.»