4 betaalbare en goede printers voor thuiswerkers

De nieuwste coronagolf is aan land gekomen en hoewel het er niet op lijkt dat het een golf van ziekenhuisopnames wordt, vertoeven veel werknemers thuis. In quarantaine of om het aantal sociale contacten te reduceren. Er wordt thuis wat meer geïnternet en geprint en dat zet veel consumenten aan het denken. Investeren in een nieuwe printer kan soms heel rendabel zijn, omdat sommige modellen nu eenmaal veel minder inkt verbruiken. Daarnaast hebben de nieuwere modellen vaak allerlei functies die behoorlijk nuttig zijn. Maar dat het heus niet nodig is om voor al dat thuiswerken een dure printer aan te schaffen, staat buiten kijf. Dat bewijzen de onderstaande vier modellen.

Tweedehands: HP Envy 4507

Als je op zoek bent naar een tweedehandsmodel, moet je altijd een beetje uit je doppen kijken. Sommige oudere modellen zijn echte inktverslinders en dan ben je op lange termijn duurder af. Een goede keuze die je regelmatig op de tweedehandsmarkt vindt, is de HP Envy 4507. Deze HP-printer die in 2015 op de markt werd gebracht, scoort heel goed in consumententests en maakt gebruik van de inktcartridges uit de reeks HP301. De printer kan dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen. Printopdrachten kan je gewoon via wifi doorsturen.

Laserprinter: HP Laser 107w

Als je vooral wil printen en niet op zoek bent naar een model om te scannen of te kopiëren, kan je kiezen voor een instaplaserprinter. Laserprinters zijn ietwat duurder in aanschaf, maar de toners zijn wel veel voordeliger. Op lange termijn ben je dus goedkoper af. Tegelijkertijd printen ze ook heel snel. Een goede keuze is bijvoorbeeld de HP printer Laser 107w. Deze printer kan tot twintig pagina's per minuut printen en is te verbinden met het thuisnetwerk. Je stuurt dus ook gewoon vanaf je smartphone printopdrachten door. Verder behoort automatisch dubbelzijdig printen tot de mogelijkheden. Houd er wel rekening mee dat deze laserprinter enkel geschikt is voor zwart-witprints.

Multifunctionele printer: HP OfficeJet Pro 9010 Inkjetprinter

Als je op zoek bent naar een heel krachtige en betaalbare all-in-oneprinter is de HP OfficeJet Pro 9010 Inkjetprinter een uitstekende keuze. Met deze printer kan je faxen, kopiëren, scannen en printen. Verschillende papierformaten, gaande van A4 over A5 tot DI, behoren tot de mogelijkheden. Daarbovenop biedt het netwerkondersteuning en is het compatibel met Apple AirPrint. Het is een heel degelijk toestel met een grote papierinvoer (250 vellen) en -uitvoer (50 vellen). Even een vakantiekiekje afdrukken, is ten slotte allesbehalve een probleem voor deze inkjetprinter.

Duurzame printer: Epson EcoTank ET-2720 Inkjetprinter

Bij Epson hebben ze de inkjetprinter opnieuw uitgevonden. Deze inkjetprinter werkt niet langer met inktpatronen, maar heeft een ingebouwd reservoir dat je met behulp van inktflessen dient aan te vullen. Dit maakt de Epson EcoTank ET-2720 Inkjetprinter veel duurzamer dan klassieke inkjetprinters. Het is verder een heel degelijk toestel met een afdruksnelheid van tien pagina's per minuut. Het kan kleurenafbeeldingen printen en je gebruikt het ook om te kopiëren, te scannen of te faxen.