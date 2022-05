3x tips voor het uitzoeken van een nieuwe loungeset!

Ben je op zoek naar een nieuwe loungeset voor in je tuin? Lees dan gauw verder. In dit artikel staan een aantal tips voor het uitzoeken van een nieuwe loungeset. Het uitzoeken van een nieuwe loungeset is niet iets wat je iedere dag doet en het kan best lastig zijn om de perfecte loungeset voor jouw tuin te vinden! Kijk hier alvast voor inspiratie naar de Van der Garde loungeset .

Maak een stijl moodboard

Het belangrijkste om te bedenken is wat voor stijl loungeset jij graag wilt. Als je dit eenmaal weet wordt de zoektocht naar een nieuwe loungeset al een stuk makkelijker. Om te bepalen wat voor stijl jij mooi vind is het handig om een moodboard te maken. Je kunt bijvoorbeeld foto’s uit magazines knippen of foto’s van Pinterest en Instagram halen voor je moodboard. Uiteindelijk krijg je een goed beeld van je smaak en weet je welke kleuren je mooi vind. Dit moodboard kun je in de winkel eventueel laten zien aan de medewerker die jou helpt met zoeken. Zo krijgt de medewerker gelijk een goede indruk van wat jij mooi vind!

Bedenk welk materiaal en de grootte

Nadat je duidelijk hebt welke stijl je mooi vind, is het handig om te kijken naar de grootte en het materiaal van de loungeset. Waar ga je de loungeset neerzetten? Hoeveel ruimte is er op die plek? En voor hoeveel personen moet de loungeset zijn? Dat zijn allemaal vragen om over na te denken. Meet voor de zekerheid de ruimte van je tuin op waar je de loungeset neer wilt zetten. Bedenk ook welk materiaal jij mooi vind voor in je tuin. Het is ook handig om daarbij na te denken over of dat materiaal praktisch is. Vind je een houten loungeset mooi of wordt het toch metaal of rotan? Als je dat duidelijk hebt, kom je weer steeds dichter bij de perfecte loungeset voor in jouw tuin!

Weerbestendig of niet?

Ten slotte is het ook handig om te bedenken of je een weerbestendige loungeset nodig hebt of niet. Wil je de loungeset in de tuin in de open buitenlucht plaatsen? Dan is het een goed idee om een all-weather loungeset te overwegen. Deze is waterbestendig en blijft dus goed wanneer het regent. Als je de loungeset onder een overkapping wilt plaatsen, is een all-weather loungeset niet per se nodig. Bedenk wel of de regen niet onder de overkapping doorwaait bij harde wind.

Na het lezen van deze tips kun jij goed voorbereid op zoek gaan naar jouw nieuwe loungeset!