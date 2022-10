2022 is het natste jaar ooit in Australische stad Sydney

Sydney, de grootste stad van Australië, heeft in 2022 de zwaarste regenval ooit gekend sinds de start van de metingen in 1858. Dat blijkt uit de gegevens van een lokaal weerstation.

Het weerstation op Observatory Hill in Sydney registreerde tussen 09.00 uur en 12.30 uur (lokale tijd) meer dan 27 millimeter regen. De totale hoeveelheid neerslag in 2022 komt nu uit op 2.199,8 millimeter.

Daarmee is nu al een jaarrecord gevestigd, melden Australische media. Het vorige record dateert van 1950, toen er 2.194 millimeter regen was gevallen.

Nog niet voorbij

Bovendien wordt er voor het einde van het jaar nog meer zware regenval verwacht. Er zijn verschillende overstromingswaarschuwingen van kracht in de oostelijke staat New South Wales, waarvan onder meer Sydney deel uitmaakt.

De hulpdiensten waarschuwen ook dat binnen enkele dagen nog een grote hoeveelheid regen wordt verwacht in sommige delen van de staat.

Overstroming

De oostkust van Australië is dit jaar al meermaals getroffen door uitzonderlijk zware regenval en overstromingen. Begin juli stond het water in sommige delen van de agglomeratie Sydney meters hoog. Ook in maart vonden zware overstromingen plaats rond Sydney en in grote delen van New South Wales en in de buurstaat Queensland.