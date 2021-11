124.000 euro extra voor project dat vrouwen met zwangerschapsdiabetes opvolgt

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben een sterk verhoogd risico om diabetes type 2 te ontwikkelen in de jaren na hun zwangerschap. Zo werd bij 6,2 procent van de vrouwen die via ‘Zoet Zwanger’ opgevolgd worden, na zeven jaar diabetes vastgesteld. Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een te hoog suikergehalte in het bloed.

Vrouwen die in het project stappen, krijgen gedurende tien jaar na hun zwangerschap een jaarlijkse herinnering om hun diabetesrisico te laten opvolgen en ze krijgen ook tips voor een gezonde levensstijl. Op die manier hoopt de Diabetes Liga te kunnen vermijden dat de vrouwen diabetes krijgen. Daarnaast willen ze via dat project diabetes tijdig ontdekken om complicaties te vermijden. In 2020 werden meer dan 2.100 vrouwen in het project geregistreerd.

«Met de extra steun van de Vlaamse overheid zetten we volop in op de verdere digitalisering van ons project», zegt Paul Deleye, algemeen directeur van de Diabetes Liga. «Zo informeren en connecteren we sneller, efficiënter en doeltreffender met dames met een verhoogd risico op diabetes type 2.»

De Diabetes Liga zet op Wereld Diabetes Dag ook de infolijn (infolijn@diabetes.be of 0800 96 333) in de kijker. Iedereen met vragen over diabetes kan er gratis en discreet terecht.