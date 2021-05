OMG! Zo zag Imke uit ‘Ex on the Beach’ er vroeger uit (foto)

Wie ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ volgt, weet dat Imke Roose een opvallende verschijning is. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze aan haar gezicht heeft laten werken. Nu zijn er foto’s opgedoken van toen ze nog naturel was.

Imke Roose meerde in ‘Ex on the Beach’ aan als de ex-vriendin van Keanu. Intussen heeft ze ook met Dusty alle hoeken van de villa ontdekt. De 20-jarige schoonheid uit Torhout heeft enkele cosmetische ingrepen laten uitvoeren. Vandaar haar volle lippen, maar ze onderging ook een neusfiller en liet botox in haar gezicht spuiten. Daar maakt ze geen geheim van, bewijze onderstaande Instagramvideo.

Groot contrast

Op Facebook zijn foto’s opgedoken van drie jaar geleden, toen ze die cosmetische ingrepen nog niet had laten doen. Ze ziet er – uiteraard – een stuk jonger uit, maar ook meer naturel. Vooral het contrast met haar lippen van nu valt erg hard op. Beoordeel zelf maar…