OH NEE. Zo weet je of je allergisch bent voor wijn

De terrasjes zijn officieel weer open en daar profiteren we liefst zo vaak mogelijk van. Tijdens de middagpauze, ’s avonds na het werk of in het weekend: hoe meer terras, hoe meer vreugd. En daar hoort voor velen onder ons al eens een glaasje (of een fles) wijn bij. Maar wist je dat er heel wat mensen allergisch zijn aan die druivendrank?

Bovendien is een wijnallergie best subtiel, wat betekent dat ook jij zonder het te weten allergisch zou kunnen zijn. De symptomen lijken namelijk sterk op die van een gemiddelde kater of zijn zo kleinschalig dat je er verder geen aandacht aan besteedt. Maar als je één van deze allergische reacties herkent, is het misschien geen slecht idee om over te schakelen op een ander drankje.

Hoofdpijn

Dit is natuurlijk een van de meest voorkomende kwaaltjes wanneer je te diep in het glad hebt gekeken en dus denken we er verder eigenlijk niet bij na. En als je een hele fles wijn achterover hebt geslagen, moet je gewoon met de gevolgen leven, meer niet. Maar als je merkt dat je al na één glas last hebt van hoofdpijn, zou dat weleens kunnen betekenen dat je last hebt van een histamine-allergie. In dat geval kan je eens proberen om een wijn met een laag histaminegehalte te drinken.

Moeilijke ademhaling

Slaat een slok wijn bij jou meteen op je luchtwegen? Merk je dat ademhalen moeilijker wordt en dat je stem misschien zelfs gaat piepen? Dan zijn het wellicht de sulfieten in de wijn die je parten spelen. Zeker als je last hebt van astma, is dit een veelvoorkomende allergie. Gelukkig bestaat er ook wijn zonder sulfieten, dus dat is in dit geval een makkelijke oplossing.

Huidirritatie

Ten slotte is het ook mogelijk dat je huid reageert op de sulfieten of de histamine in wijn. Dat kan in de vorm van huiduitslag of gewoon een rode waas. Zeker als je een glas wijn combineert met je medicatie kan dit gebeuren. Uitslag is echter een veelvoorkomende aandoening en kan dus allerlei oorzaken hebben – een bezoekje aan de huisarts is dan ook aan te raden in dit geval.