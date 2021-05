Vrouw ziet vreemde ‘zwarte draden’ uit kraan komen, maar ontdekt dan wat ze echt zijn: “Verhuis zo snel mogelijk” (video)

De Britse Lucy zag plots dat er iets vreemds aan de hand was met haar badkraan: uit de openingen verschenen twee zwarte draden. De vrouw besloot de dingen van dichtbij te kijken, maar botste daarbij op iets wat ze liever niet had gezien.

De badkamer is naast een noodzakelijke pitstop in de ochtend ook een ruimte van ontspanning. Wie neemt er niet graag een warm bad of een verkwikkende douche? De Britse Lucy heeft er echter goed aan gedaan om op te merken dat haar badkraan er niet zoals gewoonlijk uitzag alvorens ze de kuip liet vollopen voor een ontspannend bad.

In een TikTok-filmpje neemt de illustratrice ons mee naar haar badkamer, waar ze inzoomt op haar badkraan. “”k zag deze zwarte dingen eruit steken”, leest het bijschrift. Vervolgens durft Lucy het aan om haar smartphone vlak onder de kraan te houden, maar wat ze daar aantreft, is puur nachtmerrie-materiaal…

IJzingwekkende kalmte

Inderdaad, de badkraan was het favoriete schuilplekje geworden van een monsterachtige spin. Wanneer Lucy de kraan opendraait en de spin pardoes in de kuip valt, zien we pas volledig hoe groot en harig het beest wel is. “Ik zou gestorven zijn”, bewondert iemand in de reacties de kalmte van Lucy. “Ik die in de badkuip mijn teen in de kraan steek: [dat doe ik] nooit meer”, klinkt het elders. Nog anderen geven de Britse, die bevestigt dat ze de spin wel degelijk in het Verenigd Koninkrijk aantrof, een goeie raad: verhuizen, en zo snel mogelijk.