‘Twitter Blue’ laat je betalen om tweets te verwijderen

Heb je af en toe spijt van je tweets? Dan kan ‘Twitter Blue’ binnenkort een oplossing bieden. Het betalende abonnement van Twitter zou de mogelijkheid bieden om tweets enkele seconden na het publiceren, ongedaan te maken. Dat deelde Jane Munchun Wong op Twitter. Wong heeft de reputatie om tech-nieuwigheden te ontdekken nog voor ze officieel bekendgemaakt worden.

Twitter lanceert binnenkort een optioneel abonnement genaamd ‘Twitter Blue’. De formule zou 2,99 dollar kosten (2,46 euro) en zou je de mogelijkheid geven om op het laatste moment een tweet te verwijderen. Dat beweert Jane Manchun Wong, die een reputatie heeft om nieuwigheden bij sociale media-platformen te ontdekken.

‘Undo’-functie

Manchun Wong ontdekte enkele nieuwe functies in de code van Twitter. Zo is er nu een optie ‘Collections’ waar gebruikers tweets kunnen verzamelen om ze later gemakkelijk terug te vinden. Daarnaast komt er een ‘Undo’-functie waarmee je zelfs na het posten van een tweet de kans krijgt om het last minute te annuleren. Best handig als je meteen na het posten spijt krijgt van je tweet.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

De betalende dienst komt niet als een verrassing. Twitter kondigde in februari al aan dat het werkt aan een abonnementsformule. Op die manier willen ze hun inkomsten diversifiëren. Nu blijven ze nog te afhankelijk van reclame-inkomsten.