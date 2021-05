Dit ‘Bridgerton’-personage krijgt een eigen spin-off

Goed nieuws voor Bridgerton-fans: de populaire Netflix-serie krijgt een spin-off. De streamingdienst belooft een reeks die zal focussen op de jonge jaren van een van de favoriete personages: Queen Charlotte.

All Hail The Queen!



Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet Bridgerton and young Lady Danbury pic.twitter.com/nshBfETMdN — Netflix (@netflix) May 14, 2021

Welke actrices deze personages voor hun rekening zullen nemen, is nog niet bekend. Golda Rosheuvel is de originele Queen Charlotte in de show, maar omdat de serie een jongere versie zal tonen, zal een andere actrice de rol moeten vertolken. Hetzelfde geldt voor Violet Bridgerton (gespeeld door Ruth Gemmell) en Lady Danbury (Adjoa Andoh). Of het personage ‘The Duke of Hastings’ een verschijning zal maken, is nog niet bekend gemaakt.

Bridgerton

De originele ‘Bridgerton’-reeks is gebaseerd op de historische liefdesromans van Julia Quinn. De bekende producer Shonda Rhimes heeft de show helemaal tot leven gebracht. Rhimes is bekend van haar eerdere succesverhalen ‘Grey’s Anatomy’, ‘How To Get Away With Murder’ en ‘Scandal’. De Netflix-show is een groot succes en voor het eerste seizoen waren miljoenen mensen aan het scherm gekluisterd. De streamingdienst belooft naast de spin-off ook een tweede, derde en vierde seizoen te verfilmen.

De show, die nog geen officiële titel kent, wordt een limited serie. Er zal dus maar één seizoen worden voorzien. Wanneer de show online komt, is nog niet bekend.