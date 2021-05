Coronacijfers dalen plots érg hard en daar is een goede reden voor

Alle coronacijfers doen het momenteel goed, maar vooral het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen dagen spectaculair gedaald. Toch moeten we die daling met een korreltje zout nemen.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is de afgelopen week gezakt met maar liefst 25 procent tot gemiddeld 2.267 besmettingen per dag. De week voordien werden er nog gemiddeld 3.005 besmettingen vastgesteld. “Het is inderdaad opletten met conclusies over het aantal besmettingen. Die 25 procent is iets te rooskleurig. Zondagen of feestdagen (vorige week donderdag was het Hemelvaart; red.) zijn dagen waarop veel minder getest wordt. De mensen stellen hun doktersbezoek of test uit en ook de scholen zijn toe, dus daar wordt op zulke momenten ook niet getest. Dat verklaart die forse daling in het aantal besmettingen”, vertelt Van Gucht in Het Nieuwsblad.

Tegen half juni onder drempel van 75 ziekenhuisopnames

Het feit dat het aantal ziekenhuisopnames gedaald is met 15 procent (van 162 naar 138) en ook aantal ingenomen ziekenhuisbedden gezakt is van 2.172 naar 1.803 (-17%), wijst wel op een duidelijke daling. “De ziekenhuisopnames zijn niet afhankelijk van de teststrategie en ook minder gevoelig voor een feestdag. Wie erg ziek is, kan dat niet zomaar uitstellen. De daling van 15 procent die we daar zien, is dus zeker goed nieuws. Als het zo verder gaat, kunnen we eind deze maand onder de 100 ziekenhuisopnames per dag zitten. Half juni zelfs onder de drempel van 75”, besluit hij.