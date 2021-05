Geweld in Midden-Oosten houdt aan: minstens 17 doden bij Israëlische bombardementen in Gazastrook

Bij Israëlische bombardementen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het lokale ministerie van Volksgezondheid.

Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen onder meer de woning van Hamas-leider Yahya Sinwar aangevallen in de Gazastrook. Het is niet duidelijk of hij aanwezig was op het moment van de aanval.

Volgens de krant Jerusalem Post trof het Israëlische leger afgelopen nacht zowat 150 doelen in de Gazastrook.

Aanval op pers

Gisteren heeft het Israëlische leger ook al een aanval uitgevoerd op een gebouw in de Gazastrook dat de Qatarese zender al-Jazeera en het Amerikaanse persbureau AP (Associated Press) huisvest. Het gebouw kon op tijd geëvacueerd worden.

Sinds maandag zijn op de Gazastrook al 174 Palestijnen om het leven gekomen, waaronder 47 kinderen. Meer dan 1.000 mensen raakten gewond.