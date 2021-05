Vijf miljoen prikjes gezet, één op de tien Belgen volledig gevaccineerd

De vaccinatiecampagne in België heeft enkele nieuwe symbolische grenzen doorbroken. Er zijn nu meer dan 5 miljoen prikjes geplaatst en één op de tien inwoners is volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de recentste cijfers op het dashboard van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Volgens de website zijn 1.196.831 mensen in België volledig gevaccineerd. Dat komt overeen met 13% van de volwassenen of 10,4% van de totale bevolking. Bij de 85-plussers is intussen ruim de helft (53%) volledig gevaccineerd.

Eerste prik

Het aantal mensen dat minstens een eerste prik toegediend kreeg, is opgelopen tot 3.809.834. Dat komt overeen met 41,5% van de volwassenen, of zo goed als een derde (33,2%) van de volledige bevolking in België. In Vlaanderen kregen zowat 2,2 miljoen mensen minstens een eerste prik (41%); 691.500 mensen zijn volledig gevaccineerd (13% van de volwassenen).