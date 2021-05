Hoe je dieet je hooikoorts kan verlichten

Het hooikoortsseizoen is al even bezig, maar wint alleen maar aan kracht naarmate steeds meer planten stuifmeel produceren. Als je al je hele leven lang last hebt van de allergie, heb je vast je eigen trucjes om de pijn te verlichten. Maar een extra helpende hand is natuurlijk altijd welkom.

Als je merkt dat je last hebt van hooikoorts is een bezoekje aan de huisarts uiteraard het eerste wat je moet doen. Een goede medische begeleiding kan al een heleboel kwaaltjes verhelpen. Maar wist je dat ook wat je eet en drinkt een invloed kan hebben op je hooikoorts?

Beter niet

Als je allergisch bent voor stuifmeel, nemen de histaminelevels in je lichaam toe. Dat zorgt voor allergische reacties zoals een loopneus en niezen. Je voeding kan die histaminelevels nog doen toenemen of net doen afnemen, aldus diëtiste Lola Biggs aan Metro UK. Gerijpte kazen en zuivel in het algemeen hebben bijvoorbeeld een negatieve impact, net zoals suikers en verwerkte voedingswaren. En, slecht nieuws nu de terrassen weer open zijn, maar alcohol helpt ook niet. Heb je echt veel last van hooikoorts gedurende een bepaalde periode, dan houd je het dus beter bij alcoholvrije opties.

Beter wel

Wat je dan wel mag eten? Wel, bladgroenten hebben een positieve invloed, net zoals paddenstoelen, havermout en look. Daarnaast kan het geen kwaad om fruit zoals bessen, kiwi’s en citroenen te consumeren. Bètacaroteen, terug te vinden in wortels en andere oranjekleurige groenten, kan ook helpen om de allergische reactie in te tomen. Ten slotte moet je je vooral niet inhouden tijdens het kruiden van je maaltijden – hoe meer gember en kurkuma, hoe beter.