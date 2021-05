Dit sociale media platform lanceert een fooienpot

Wie iets wil verdienen aan Twitter, kan weldra een fooienpot activeren. Zo kunnen gebruikers virtuele fooien geven. Voorlopig bestaat de mogelijkheid alleen voor een select aantal Engelstalige gebruikers.

Twitter maakt het sinds kort mogelijk om bepaalde accounts een virtuele fooi te geven. Het gaat vooral om creators, journalisten, deskundigen en enkele non-profits. “De Tip Jar is een gemakkelijke manier om de ongelooflijke stemmen te ondersteunen bij wie de gesprekken op Twitter ontstaan. Dit is een eerste stap in ons werk om nieuwe manieren te creëren waarop mensen steun op Twitter kunnen ontvangen en tonen – met geld”, schrijft Esther Crawford, senior productmanager, op de blogpagina van Twitter.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸



more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Bij Twitter-accounts die gebruikmaken van de fooienpot staat nu naast ‘Volgen’ ook een optie ‘Tip Jar’. Als je daarop klikt, kan je kiezen uit verschillende betaalsystemen voor het geven van een fooi. Onder andere PayPal en Venmo zijn een optie.

Yes, I *absolutely* added the tip jar thing to my profile. Anything you send me will go to local abortion funds. — Jessica Valenti (@JessicaValenti) May 7, 2021

Geen provisie

Twitter zelf ontvangt naar verluidt geen provisie van de gedoneerde fooien, de hele fooi komt dus ten goede aan de ontvanger. Dat is opvallend, want Twitter staat onder druk van zijn aandeelhouders om meer betalende diensten aan te bieden.

Op dit moment is de fooienpot enkel beschikbaar voor een selecte groep Engelse Twitter-accounts. Binnenkort zal de ‘Twitter Jar’ ook beschikbaar worden voor andere talen. Wanneer de Nederlandstalige versie aan de beurt is, is nog niet bekend.